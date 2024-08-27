Москва, 27 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Движение «Народный фронт» передало медикам технику и оборудование, закупленные в рамках сбора «Военным медикам» благотворительного фонда «Всё для Победы!». Об этом 27 августа сообщила пресс-служба движения.

Эрик Романенко / ТАСС

Отмечается, что из Ростова-на-Дону на передовую отправятся 10 автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектованных для спасения раненых и оснащённых системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также медикам передадут мотоциклы, квадроциклы, эвакуационные тележки и комплекты защиты для врачей.

«Враг постоянно следит за передвижениями военных медиков, совершаются атаки беспилотниками, ребята постоянно подвергают себя опасности. Поэтому и автомобили, и квадроциклы, которые передаёт «Народный фронт», оснащаются средствами РЭБ. Для нас самое главное, чтобы военные медики сохранили свои жизни, как можно больше парней могли эвакуировать с передовой. Сбор продолжается, так как работа ведётся не от праздника к празднику, она ведётся системно. «Народный фронт» регулярно передаёт необходимую технику и оборудование медикам на передовой», — приводит пресс-служба слова руководителя исполкома «Народного фронта» в Ростовской области Алексея Мирошниченко.

В специальный эвакуационный комплект, передаваемый «Народным фронтом» военным медикам, входят противоосколочные одеяла, устройство для обнаружения дронов, система радиоэлектронной борьбы для защиты от атак вражеских беспилотников, приборы ночного видения, чтобы передвигаться и осуществлять эвакуацию на автомобиле в ночное время, маскировочная сеть и многое другое.

Всё это поможет защитить транспорт медиков и самих врачей от атак противника.

Как отметил военный медик с позывным Терминатор, важно, чтобы работа была безопасной, так как часто приходится выполнять задачи под обстрелами.

«Чем меньше отвлекающих факторов, тем качественнее мы выполним свою работу. Поэтому машины со средствами защиты крайне необходимы, их всегда не хватает, они приходят в негодность под огнём противника. Нижайший поклон всем, кто принял участие в сборе», — цитирует его слова пресс-служба.

Необходимую экипировку и технику получили военные медики в Курской области. «Народный фронт» передал два мотоцикла, два квадроцикла, гусеничную тележку для эвакуации «Прометей» на дистанционном управлении, пять лодок, УАЗ «Пикап» от компании — производителя мороженого «Чистая линия».

«Мы приехали, чтобы помочь и медикам, и пациентам. Выдаём дорогие и очень нужные квадроциклы, медикаменты и многое другое. Также привезли турникеты, которые сделали школьники. Они проработали на производстве всё лето и отказались брать деньги, вложив их обратно в производство. Теперь эти турникеты будут спасать жизни наших ребят на поле боя», — рассказал представитель «Народного фронта», врач, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов отметил, что ранее компания передала квадроцикл, который был необходим для эвакуации раненых с поля боя. Пообщавшись с медиками, Бениаминов понял, что на передовой необходим «Пикап». Тогда он приехал на «Пикапе», который был загружен мороженым. В этот раз также было решено привезти бойцам мороженое и оставить автомобиль бойцам. То, что делают российские военнослужащие, — это бесценно, подчеркнул вице-президент компании.

Военнослужащий с позывным Бурый от лица личного состава, который принимает участие в боевых действиях на курском приграничье, поблагодарил всех, кто принял участие в сборе. Он подчеркнул, что с помощью средств РЭБ повышается эффективность борьбы с противником. Бойцы оправдают надежды участников сбора, отметил боец.

Кроме этого, на полигоне ВДВ в Луганске прошли сборы по подготовке инструкторов по тактической медицине, которые «Народный фронт» проводит совместно с Центром специальной подготовки тактической медицины (ЦСП «ТАКМЕД») и специальным центром тактической медицины Минобороны РФ. По результатам обучения военнослужащие получают необходимые навыки оказания первой помощи на поле боя, а также сами могут проводить обучение других бойцов СВО.

«Народный фронт» передал 20 медицинских рюкзаков для санитаров с перевязочными и кровоостанавливающими материалами, которые разрабатывались совместно с бойцами ВДВ. Госпиталям Луганска были переданы два мотоцикла, машина скорой помощи, комплекты защиты, системы РЭБ на эвакуационные машины.

Представитель «Народного фронта» Юлия Зимова отметила, что за год на передовую было передано свыше 100 машин с комплектами защиты для эвакуационных групп, более 60 квадроциклов, багги и мотоциклов, более 250 эвакуационных комплектов защиты с РЭБ и более 140 единиц портативного медоборудования (ЭКГ, УЗИ, ИВЛ, рентген, лаборатории). Это то, что помогает сохранять жизни, обезопасить наших ребят, пояснила она.

В 2023 году «Народный фронт» организовал сбор «Военным медикам» для поддержки врачей, спасающих жизни бойцов. За год жители России отправили на помощь военным врачам порядка 340 миллионов рублей. Благодаря неравнодушным гражданам страны помощь уже получили десятки госпиталей и медицинских подразделений по всей линии боевого соприкосновения.

Оказать посильную помощь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Всё для Победы!».

Как передавало ИА Регнум, по поручению президента России Владимира Путина движение «Народный фронт» получило возможность оснастить машины скорой помощи, работающие в прифронтовой зоне, приборами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противоосколочными одеялами, а экипажи медиков — бронежилетами и касками. Решение оснастить гражданские машины скорой помощи средствами защиты приняли после обращения к президенту фельдшера 6-й подстанции скорой помощи из Донецка Галины Яковлевой на форуме «Всё для Победы!» в Туле. Она также подняла вопрос о доплатах для водителей скорой помощи. Тогда по поручению президента этот вопрос решили, и с февраля водители получают полагающиеся выплаты.