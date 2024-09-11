Москва, 11 сентября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Волонтёры Народного фронта передали военным танковых войск необходимое оборудование и технику, закупленную фондом. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе общественной организации.

Народный фронт

Так, бойцы получили генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы, рассказал представитель организации Алис Ямалов.

Он добавил, что переданное оборудование сможет повысить эффективность работы танковых экипажей. В свою очередь генераторы пригодятся для обеспечения бесперебойной электроэнергии в полевых условиях.

«От лица танкистов выражаем огромную благодарность Народному фронту за оказанную помощь. Всё полученное улучшит качество нашей работы и приблизит победу», — сказал один из бойцов.

Как передавало ИА Регнум, ранее волонтёры Народного фронта передали медикам технику и оборудование, закупленные в рамках сбора. Отмечалось, что из Ростова-на-Дону на передовую отправились 10 автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектованных для спасения раненых и оснащённых системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также медикам передадали мотоциклы, квадроциклы, эвакуационные тележки и комплекты защиты для врачей.

Перед этим по поручению президента России Владимира Путина движение Народный фронт получило возможность оснастить машины скорой помощи, работающие в прифронтовой зоне, приборами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противоосколочными одеялами, а экипажи медиков — бронежилетами и касками.