Махачкала, 22 сентября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Ребёнок погиб при взрыве газа в частном доме посёлка Ачи-су в Дагестане. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предварительно, из-за хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Нефтяников ещё несколько человек пострадали.

Правоохранители начали проводить процессуальную проверку по факту происшествия. Им предстоит определить причины и обстоятельства инцидента. В посёлок выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Республике Дагестан.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября один человек пострадал в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в городе Кизилюрте. Пострадавшего госпитализировали. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

В августе в городе Кизеле в Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме, в результате которого рухнули перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Из здания эвакуировали 26 человек, включая троих детей. По версии следствия, взрыв произошёл из-за того, что двое нетрезвых жителей пытались демонтировать газовую плиту.