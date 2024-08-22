Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Газ взорвался в жилом доме в городе Кизел Пермского края. Об этом 22 августа сообщили в региональном МЧС.

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«Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: г. Кизел, ул. Ленина», — указано в Telegram-канале ведомства.

В результате инцидента в четырёхэтажном доме обрушились межэтажные перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Дальнейшего возгорания не последовало.

Пожарные спасли из-под завалов мужчину. Из смежной квартиры соседнего подъезда эвакуировали двух детей. Информация о последствиях взрыва уточняется.

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил о создании краевого оперативного штаба. На месте происшествия находится глава города Андрей Родыгин. По его информации, пострадали четвёртый и пятый этажи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушились квартиры в двух подъездах жилого дома. В результате этого погибли десять человек, 26 пострадали и ещё 16 удалось спасти.