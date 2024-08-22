Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В городе Кизеле Пермского края эвакуировали 26 человек, в том числе трёх детей, из многоквартирного дома, в котором произошёл взрыв газа. Об этом 22 августа пресс-служба регионального управления МЧС.

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«По уточнённой информации, эвакуированы 26 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при разборе завалов спасатели проводят «минуты тишины», чтобы можно было услышать возможных пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в жилом доме в Кизеле прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. При этом дальнейшего возгорания не произошло.

По данным Telegram-канала «112», пострадали два человека. Причиной взрыва стала газовая колонка, за работой которой не смог уследить владелец одной из квартир.