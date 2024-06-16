Киев, 16 июня, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями способствовал массовой гибели жителей Украины в военных действиях. Такое мнение 16 июня высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

TASS/ i-Images via ZUMA Press

«Ермак, Зеленский, Шмыгаль, Кулеба — они настолько эффективно используют граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все (участники «мирного саммита» в Швейцарии. — Прим. ред.) аплодируют Зеленскому: никто так, в таких объёмах не допускал убийства граждан своей страны», — сказал он.

По мнению Соскина, после мероприятия по Украине в Швейцарии не будет никаких результатов. А в то время, пока Зеленский ездит с выступлениями в Европу, Вооружённые силы России продолжают действия по прорыву обороны ВСУ.

Эксперт добавил, что с этим ничего не может поделать командование ВСУ, хотя оно и получило большое количество оружия и насильно мобилизованного личного состава, брошенного в зону боевых действий неподготовленным.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что безвозвратные потери страны в ходе военных действий превысили полмиллиона человек. По его словам, «точкой невозврата» в этом вопросе будет потеря миллиона человек, так как после этого Украина будет не в состоянии самостоятельно восстановиться.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов 31 мая заявил, что потери ВСУ только в мае составили более 35 тысяч бойцов и более 2700 единиц вооружения. Министр уточнил, что в числе уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, включая четыре американских Abrams и семь немецких Leopard.