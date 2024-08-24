Киев, 24 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский по случаю 33-й годовщины независимости Украины обратился к согражданам, записав видеообращение с территории Сумской области возле границы с Россией, откуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, сообщило 24 августа украинское издание «Страна».

Кадр из видео

«Неподалёку от города, где я записываю это обращение — Сумщина, Могрица, река Псел», — сказал он.

В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял «Акт провозглашения независимости Украины». В честь этого Верховная рада в 1992 году приняла постановление, назначении на эту дату государственного праздника.

ВСУ начали атаковать Курскую область с 6 августа. Российские бойцы не позволили вражеским отрядам прорваться вглубь территории региона и остановили их в приграничных районах. По данным на 24 августа, украинские войска на этом направлении потеряли более 5,5 тыс. военных, 71 танк, почти 460 единиц другой бронированной техники, а также другое вооружение.

Посольство РФ в США 24 августа по случаю Дня независимости Украины отметило, что она впала в полную зависимость от Запада. Жители этой страны вместо обещанных демократии и процветания получили милитаризованное авторитарное государство, погрязшее в коррупции. Их сделали пушечным мясом для борьбы с Россией, подчеркнуло диппредставительство.

И. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов 22 августа, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о поддержке нападения ВСУ на Курскую область, отметил, что Брюссель уже открыто толкает украинцев на самоубийство ради интересов Запада.