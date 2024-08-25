Вашингтон, 25 августа, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Не менее 700 тысяч военнослужащих ВСУ погибли в результате украинского конфликта, и в их смерти виноват глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом написал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Так эксперт ответил в социальной сети X (бывший Twitter) на видеообращение политика по случаю Дня независимости Украины. В ролике глава киевского режима заявил, что Украина всегда будет помнить о погибших военных.

Риттер, в свою очередь, подчеркнул, что все эти военнослужащие были бы живы, если бы глава киевского режима помешал превращению Украину в марионетку НАТО. Экс-разведчик отметил, что политик сам выбрал путь конфликта, а не мира.

«Их кровь на твоих руках», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля возглавлявший на тот момент минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции.

16 июня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима в том, что тот способствовал массовой гибели жителей Украины в ходе боевых действий. Он добавил, что никто в таких объёмах не допускал убийства граждан своей страны.

3 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что потери украинской армии носят ужасающий характер. Он уточнил, что численность ВСУ в два раза меньше требуемых показателей. Эксперт допустил, что к концу 2024 года число погибших и раненых бойцов в Вооружённых силах Украины может превысить количество военных, которые ещё остаются служить.