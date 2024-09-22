Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Израильские военные обнаружили и перехватили несколько «подозрительных» воздушных целей, летевших со стороны Ирака. Об этом 22 сентября сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ИА Регнум

Они были замечены после сирен тревоги, прозвучавших в районе южных Голанских высот. В своём Telegram-канале ЦАХАЛ уточнила, что цели не пересекали воздушное пространство еврейского государства.

Также отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ заявила, что примерно десять снарядов были выпущены с стороны Ливана по северным территориям Израиля. Утверждалось, что израильские военные смогли перехватить почти все эти цели.

Позже телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения ливанского шиитского движения «Хезболла» распространил информацию о том, что эта группировка нанесла ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид к востоку от Хайфы (север Израиля).

Телеканал Al Arabiya в свою очередь передал о том, что «Хезболла» в течение ночи 22 сентября выпустила в сторону Израиля более 100 ракет.