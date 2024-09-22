Хайфа, Израиль, 22 сентября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Региональное командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) запретило проведение массовых мероприятий и очные образовательные занятия в северных районах страны из-за ночных ракетных обстрелов со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом 22 сентября сообщило издание The Times of Israel.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Командование тыла ЦАХАЛ обновило ограничения на севере Израиля после ночных ракетных обстрелов «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на проведение образовательных мероприятий действует на Голанских высотах, в Галилее и в районе Хайфского залива. Также жителям указанных районов запрещено собираться в группы более десяти человек на открытой местности и более 100 человек в помещениях. Продолжат функционировать рабочие места, расположенные в достаточной близости от укрытий.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что «Хезболла» в ночь на 22 сентября нанесла массированный ракетный удар по северным районам Израиля, выпустив суммарно более 100 ракет в направлении Верхней Галилеи и южных районов Хайфы. Также двум сериям обстрелов, при которых «Хезболла» выпустила десятки ракет «Фаджр-1» и «Фаджр-2», подверглась авиабаза израильских ВВС Рамат-Давид в Изреельской долине.

Армия обороны Израиля сообщила, что в течение ночи воздушную тревогу неоднократно объявляли в северных районах страны, в том числе в Хайфе. Также сирены прозвучали на юге Израиля в районе общинного поселения Беэр Ора.