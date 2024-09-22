Вашингтон, 22 сентября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Страх за жизни членов своей семьи испытывает экс-американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после двух покушений на него. Об этом политик рассказал 21 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью. Приходится беспокоиться обо всех», — признался Трамп.

Затем политик повернулся к ведущему Брайану Килмиду и добавил, что беспокоится и за него тоже.

Предвыборный штаб республиканца пояснил, что опасения Трампа вызваны «опасной и подлой риторикой» вице-президента и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15 сентября от ФБР стало известно об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам политик не пострадал, силовики задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута.

По данным телеканала CNN, Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тыс. долларов. Его обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером, однако обвинений в попытке покушения на экс-президента страны пока не предъявляли.

До этого в Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Политик получил лёгкое ранение, у него оказалось задето ухо. Стрелявший в Трампа 20-летний американец Томас Мэттью Крукс был убит на месте сотрудниками Секретной службы.