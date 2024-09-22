Астрахань, 22 сентября, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 22 сентября предприняли попытку атаковать объекты на территории северной части Астраханской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По его словам, в ходе отражения атаки беспилотников никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 сентября российские силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над территорией Курской области один украинский БПЛА самолётного типа. По данным Министерства обороны России, воздушную цель сбили около 20:10 по местному времени (совпадает с мск).

В ночь на воскресенье российские военные уничтожили вражеский беспилотник в небе над Ростовской областью. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание сухой растительности. К месту происшествия направили дежурно-спасательные подразделения. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В течение ночи 21 сентября российские военные обнаружили и нейтрализовали 101 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами. 53 дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — в Краснодарском крае, пять — в Калужской области, по три — в Тверской и Белгородской области, по одному — в Смоленской и Курской областях и Республике Крым. Ещё 16 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.