Миллеровский район, Ростовская область, 22 сентября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Возгорание сухой растительности произошло в Миллеровском районе Ростовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 22 сентбря глава региона Василий Голубев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что военные сбили дрон примерно в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Голубев отметил, что к месту возгорания направились дежурно-спасательные подразделения.

По предварительным сведениям, которые предоставил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтебазе под Каменском-Шахтинским. Он начался после атаки дрона ВСУ. 9 сентября стало известно о том, что пожарные полностью ликвидировали возгорание.

В ночь с 20 на 21 сентября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали над территорией России в общей сложности 101 беспилотник ВСУ. Из них над акваторией Азовского моря военные смогли сбить 16 вражеских дронов.