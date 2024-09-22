* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Ницца, Франция, 22 сентября, 2024, 06:12 — ИА Регнум. В Ницце отменили запланированный на 21 сентября концерт музыкального исполнителя Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувшего Россию в марте 2022 года. Об говорится в сообщении, опубликованном на сайте по продаже билетов Best Events Europe.

Іван Марчук Борис Гребенщиков

«Состояние здоровья Борис Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги за билет вернут покупателям в течение 14 дней.

Этот случай стал по меньшей мере вторым, когда исполнитель отменил концерт в связи с проблемами со здоровьем. В конце февраля отменили выступление Гребенщикова в Дубае.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал исполнителя по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Гребенщикову назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В интервью британскому изданию Financial Times в сентябре 2023 года музыкант сообщил, что постоянно проживает в Лондоне. По его словам, он не планирует выступать на Украине, поскольку не разделяет негативного мнения большинства жителей страны о россиянах. В то же время он отметил, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, поскольку считает это «опасным».