* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, 18 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Музыкант Борис Гребенщиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвал в интервью Financial Times 18 сентября причину отказа от выступлений на Украине. По словам исполнителя, он не разделяет негативного мнения большинства жителей страны о русских.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Половина украинцев думают: «Хороший русский — мёртвый русский». Я получаю много подобных писем», — поделился он.

Гребенщиков отметил, что думает о том, как может помочь и россиянам, и украинцам. Сейчас он постоянно проживает в Лондоне, покинул группу «Аквариум», основателем которой был, и начал выступать отдельно под псевдонимом БГ+. Музыкант отметил, что не считает себя изгнанником, а в Великобритании работает с 1988 года.

«Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге», — сказал он в интервью.

В марте 2022 года Гребенщиков отменил все концерты «Аквариума» в России и покинул страну. Через несколько месяцев в интервью израильскому Девятому каналу он прокомментировал выступление на музыкальном фестивале в Берлине и сообщил, что собранную на мероприятии сумму в €12 млн направили на помощь Украине. Позднее он отметил, что лично не передавал Украине никаких средств. В мае 2023 года в отношении Гребенщикова завели дело о дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Министерство юстиции России 30 июня заявило о включении музыканта в перечень лиц, признанных в стране иностранными агентами. В ведомстве указали, что Гребенщиков за границей с целью финансирования Украины, а также выступал против проведения спецоперации и получал средства от иностранных источников. Наряду с музыкантом реестр тогда пополнили журналист Андрей Караулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ещё несколько лиц, распространявших фейки о российской армии и решениях органов публичной власти в стране.