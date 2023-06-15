Москва, 15 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Суд оштрафовал рок-музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил, следует из постановления Тверского суда Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Борис Гребенщиков

В материале дела говорится, что музыкант на YouTube-канале «Девятый канал» допустил высказывания, направленные на дискредитацию российской армии, проводящей специальную военную операцию по защите Донбасса. В интервью он негативно оценил действия российских сил.

На рок-музыканта 18 мая составили административный протокол за дискредитацию российских сил. Тогда сообщалось, что лидеру «Аквариума» в соответствии с КоАП грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей.

После начала спецоперации рок-музыкант эмигрировал в Британию. Позже в январе он заявил, что направил €12 млн на помощь Украине. Деньги музыкант выручил с продажи билетов.