Зеленский призвал Константинополь поднять статус ПЦУ до патриархата
Киев, 22 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Статус раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал поднять до патриархата глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 21 сентября сообщило издание «Страна. ua».
Отмечается, что Зеленский ещё в августе обращался с таким вопросом к послам Вселенского патриархата в Константинополе во время встречи с ними в Киеве. Послы обещали донести просьбу киевского главы до патриарха Варфоломея, который рассмотрит её и примет решение.
ПЦУ образовалась в конце 2018 года, а в январе 2019-го патриарх Варфоломей передал её предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. Для Русской православной церкви (РПЦ) ПЦУ является раскольнической.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 августа глава киевского режима подписал закон, допускающий запрет деятельности УПЦ на Украине. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.
25 августа папа Римский Франциск в связи с решением Киева по УПЦ заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Понтифик выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.
Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что закон о запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы.
27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что запрет УПЦ на Украине является нападением на христианство. Он добавил, что Киев указанным решением вновь проявил свою сущность.