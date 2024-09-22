Киев, 22 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Статус раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) призвал поднять до патриархата глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 21 сентября сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

Отмечается, что Зеленский ещё в августе обращался с таким вопросом к послам Вселенского патриархата в Константинополе во время встречи с ними в Киеве. Послы обещали донести просьбу киевского главы до патриарха Варфоломея, который рассмотрит её и примет решение.

ПЦУ образовалась в конце 2018 года, а в январе 2019-го патриарх Варфоломей передал её предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. Для Русской православной церкви (РПЦ) ПЦУ является раскольнической.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 августа глава киевского режима подписал закон, допускающий запрет деятельности УПЦ на Украине. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

25 августа папа Римский Франциск в связи с решением Киева по УПЦ заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Понтифик выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что закон о запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что запрет УПЦ на Украине является нападением на христианство. Он добавил, что Киев указанным решением вновь проявил свою сущность.