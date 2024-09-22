США, 22 сентября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Лидеры Соединённых Штатов Америки, Индии, Японии и Австралии по итогам саммита Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) призвали к установлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине. Совместное заявление 21 сентября распространила пресс-служба Белого дома.

Kantei.go.jp Саммит QUAD. 2022

Переговоры в формате QUAD состоялись в субботу, 21 сентября, в Уилмингтоне, штат Делавэр. Опубликованное по итогам саммита совместное заявление включает положения, касающиеся здравоохранения, гуманитарной помощи, безопасности на море, климатических проблем и кибербезопасности. Один из подразделов посвящён конфликту на Украине, однако Россия в нём не упоминается ни разу.

«Мы выражаем глубочайшую обеспокоенной в связи с ситуацией на Украине… Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, положениями Устава ООН», — говорится в заявлении.

Лидеры стран QUAD отметили, что украинский кризис оказывает негативное влияние на продовольственную и энергетическую безопасность в мире. Отдельно в заявлении подчёркивается недопустимость применения ядерного оружия в контексте конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что руководство страны к ноябрю подготовит и представит план, который станет основой для проведения переговоров с Россией.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий

6 сентября президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу, если Киев проявит встречное желание в действительности. При этом глава государства подчеркнул необходимость выбить украинские формирования из приграничных районов Курской области. 21 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без учёта интересов России.