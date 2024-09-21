Киев, 21 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Руководство Украины готовит план, который станет основой для проведения переговоров с Россией, заявил 21 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

«В начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми её представителями», — сказал он.

По словам украинского лидера, вторжение ВСУ в Курскую область 6 августа является частью этого плана.

Зеленский также заявил, что по вопросу переговоров якобы были встречи в онлайн формате. Позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров опроверг эту информацию. Он заявил, что глава киевского режима имел в виду представителей стран, которые поддерживают Украину, а не РФ.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский в последнее время заговорил о возможных переговорах с Россией. При этом он запретил их проведение на законодательном уровне, подписав в октябре 2022 года соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин 28 мая указал на то, что Верховная рада осталась единственной легитимной властью на Украине. Он напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского истёк, очередные выборы главы государства отменили, ссылаясь на военное положение.

2 сентября российский лидер заявил, что переговоры по Украине возможны, если киевский режим на деле продемонстрирует желание урегулировать конфликт. При этом диалог будет только после того, как из Курской области выбьют бандитов ВСУ.

Заявление Зеленского о якобы имевших место встречах между представителями России и Украины опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это мошенничеством, устроенным англосаксами и их украинскими марионетками. Москва не будет участвовать в мероприятиях Украины, подчеркнула дипломат.