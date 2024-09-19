Вашингтон, 19 сентября, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Вмешательство в ход выборов в США совершил Иран, разослав Демократической партии документы, похищенные у предвыборного штаба кандидата на пост американского лидера от республиканцев Дональда Трампа. Об этом 18 сентября заявил сам политик-республиканец, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк.

Paul Sancya/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

Так Трамп прокомментировал информацию о якобы передаче иранскими хакерами документации его штаба СМИ и штабу действующего президента США Джозефа Байдена, который был соперником Трампа в предвыборной гонке.

«Иран передал эти данные штабу Байдена. Я не могу в это поверить. Хотя нет, могу. Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которую на меня навешивали в течение многих лет», — заявил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецслужбы США выступили с совместным заявлением, где указали на причастность иранских хакеров к похищению внутренних документов избирательного штаба Трампа и передаче их СМИ и лицам, имеющим отношение к предвыборной кампании Демократической партии. Речь идёт о совершённых в конце июня и начале июля кибератаках, за которыми якобы стояли иранские хакеры.

При этом сведениями о характере украденных материалов спецслужбы США на данный момент не располагают.

10 августа издание Politico сообщило, что хакеры выкрали часть документов предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа, а содержащаяся в них информация начала поступать журналистам с неизвестных адресов. По мнению представителя предвыборного штаба политика-республиканца Стивена Чунга, хакеры похитили документы с целью вмешательства в выборы. После произошедшего спецслужбы США выступили с заявлением, в котором прямо обвинили Иран.

Позднее в постоянном представительстве Ирана в Организации Объединённых Наций заявили, что Тегеран не имеет ни намерений, ни мотива вмешиваться в американские выборы. Подобные же обвинения Иран считает необоснованными и лишёнными какой-либо юридической силы.