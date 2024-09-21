Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Три человека погибли в Волгодонском районе Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем вечером 21 сентября. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Три человека погибли, предварительно, восемь пострадавших», — процитировало издание собеседника.

Автобус следовал из Элисты в Ростов, в нём ехали 22 человека, в том числе двое детей. После ДТП в транспорте начался пожар.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в ДТП погибла заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина во время возвращения из командировки из Йошкар-Олы. Жертвами аварии стали также ещё два человека, кроме того, двое пострадали: водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.

Также 20 сентября при столкновении двух легковых автомобилей на Мичуринском проспекте в Москве погибли три человека. Ещё четверо получили травмы.