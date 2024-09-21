Нижний Новгород, 21 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, сообщили 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

Социальные сети Галина Галкина

Также погибли ещё два человека. Ещё двое получили травмы: водителя автобазы Нижегородского кремля и сотрудника регионального Агентства гостеприимства доставили в больницу.

Отмечается, что Галкина возвращалась из командировки из Йошкар-Олы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что дорожная авария произошла накануне, 20 сентября, в районе десяти часов вечера в городском округе Семёновский возле деревни Люнда-Шипово. На 120 км трассы Р-177 «Поветлужье» столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин загорелась. Возгорание оперативно потушили.

Ведомство опубликовало фотографии пострадавших автомобилей. Один сильно повреждён ударом в правый бок, другой полностью сгорел.

Источник ИА Регнум 20 сентября сообщил о столкновении семи автомобилей на улице Генерала Дорохова в Москве. В результате дорожной аварии пострадали три человека. Госпитализация потребовалась одной из пострадавших.

Ранее в этот же день на Мичуринском проспекте столкнулись такси Volkswagen и легковой автомобиль Ford. Погибли три человека, ещё четверо получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.