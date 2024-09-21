Киев, 21 сентября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Украина пока что не добилась от США и Великобритании разрешения на нанесение ударов вглубь территории России западным оружием, переданным киевскому режиму. Об этом в субботу, 21 сентября, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям, на любое расстояние», — процитировало его агентство УНН.

По словам Зеленского, союзники киевского режима не идут на такой шаг, так как опасаются эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, британская радиостанция LBC 20 сентября сообщила, что Вашингтон и Лондон планируют тайно разрешить ВСУ наносить удары американским и британским оружием вглубь территории России. Якобы они хотят объявить об этом после применения дальнобойных вооружений.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о призывах Киева разрешить ему бить западным высокоточным оружием вглубь территорий РФ. Речь на самом деле идёт о том, вступят ли страны НАТО в прямой конфликт с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 сентября, комментируя призывы разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь территории России, предупредил о возмездии за преступные обращения. Такие операции требуют тщательной подготовки, но расплата должна быть неминуемой.

Глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября заявил, что «хозяева киевского режима» своими действиями могут довести до того, что они испытают на себе последствия от вооружений, которые есть у РФ. Это оружие находится в полной боевой готовности, добавил министр, подчеркнув, что никто не хочет ядерной войны.