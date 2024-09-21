Вильнюс, 21 сентября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Литовский телеведущий Альгис Раманаускас предположил, что родителей, которые включают детям русскую музыку, необходимо сперва лишать родительских прав, а после — расстреливать. Его слова в субботу, 21 сентября, приводит Sputnik Литва.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их… Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их или при детях… Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — сказал Раманаускас.

Издание сообщает, что депутат литовского Сейма Миндаугас Пуйдокас уже обратился в полицию и потребовал от спикера парламента и главы МИД оценить высказывания Раманаускаса.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре эстонская журналистка Керту Юккум побывала в двух таллинских школах, где учатся дети с особыми потребностями, и в агрессивной манере пыталась заставить говорящих по-русски учеников беседовать с ней по-эстонски. После разразившегося скандала она была уволена с телевидения, на котором показала репортаж о своём посещении учебного заведения, и вынуждена была принести извинения.

В декабре 2022 года эстонский парламент принял законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. С 2024/25 учебного года на эстонский язык должны перейти начальные школы.

В августе 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало дискриминацию в отношении русскоязычной общины Эстонии. В январе 2024 года премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии прекратит финансировать образование на русском языке при переходе к «единой эстонской школе».