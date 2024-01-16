Таллин, 16 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Эстонии прекратит финансировать образование на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила 15 января, отвечая на вопросы депутатов парламента.

РИА Новости/Максим Богодвид

В конституции закреплено право каждого гражданина обучаться на государственном эстонском языке, напомнила она и отметила, что планов по приобщению эстонских детей к русскому языку нет.

«Напротив, правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование», — приводятся слова Каллас на сайте парламента.

По её словам, в Эстонии существует большая проблема, связанная с двумя языковыми системами, и решать её нужно было давно. Переход к единому образованию на эстонском языке нужен для того, чтобы все жители страны находились в едином информационном пространстве, чтобы увеличивалось число людей, говорящих по-эстонски.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года эстонский парламент принял законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. В августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) признало дискриминацию в отношении русскоязычной общины Эстонии.