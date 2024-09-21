Ереван, 21 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Развитие дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией отвечает интересам народов двух стран. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании, направленном армянскому премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — говорится в послании, опубликованном на сайте главы правительства Армении.

Президент России также пожелал армянскому премьер-министру здоровья и успехов, а всем гражданам Армении счастья и благополучия.

Председатель правительства Михаил Мишустин также поздравил Пашиняна с этим праздником. По мнению главы правительства РФ, сотрудничество двух стран и их конструктивное взаимодействие на полях Евразийского экономического союза в полной мере соответствуют интересам России и Армении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября Пашинян заявил, что уровень независимости Армении растёт с каждым днём. Он также выступил с утверждением, что жители республики после пройденных испытаний поняли, что нужно ежедневно отвечать «да» на вопрос о независимости, который был вынесен в 1991 году на референдум.

Глава армянского правительства также назвал независимость ориентиром для правительства после «бархатной революции 2018 года», в ходе которой он пришёл к власти.

Пашинян 18 сентября заявил, что Ереван не намерен разрывать экономические связи с Россией или ЕАЭС. В то же время армянский премьер заявил о желании властей Армении диверсифицировать экономические отношения с помощью сотрудничества с Евросоюзом и США.

В Армении 21 сентября отмечают День независимости. В этот день 33 года назад был проведён референдум о выходе республики из состава СССР и установлении независимой государственности. На нём 94,39% граждан проголосовали за независимость.