Ереван, 18 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Армения не собирается разрывать экономические связи с Россией или Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом 18 сентября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на втором Армянском глобальном саммите.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

«У Армении нет задачи снижения объёмов товарооборота или разрыва экономических связей с Россией и ЕАЭС», — сказал он.

При этом Пашинян заявил о намерении Еревана диверсифицировать экономические отношения путём развития сотрудничества с Евросоюзом и США. Премьер-министр Армении уточнил, что имеет в виду именно дополнение, а не замену партнёров, назвав диверсификацию постепенным процессом, для которого необходимо время.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук обсудил с Пашиняном вопросы двусторонних отношений. Стороны также провели обсуждение вопросов о взаимодействии в рамках ЕАЭС.

Армения 7 сентября не присоединилась к декларации Совета Европы о поддержке «расследования» Международного уголовного суда (МУС) против России. При этом документ подписали 42 государства, включая Эстонию, Латвию, Литву, Молдавию и Грузию.