Одесса, Украина, 20 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы. Об этом 20 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В 13:45 (совпадает с мск) в Одессе услышали мощный взрыв… Прилёт в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Лебедева, в данный момент в районе места взрыва происходит мощная и множественная детонация.

Минобороны РФ пока что не сообщало об ударах по объектам в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как информировало ИА Регнум, ранее 20 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Одессы. Каких-либо подробности произошедшего не уточнялись. В Одесской и ряде других областей в данный момент объявили воздушную тревогу.

В Николаевской области 19 сентября прогремело несколько взрывов. В тот момент в регионе, а также в Днепропетровской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

Оперативное командование украинских формирований 20 сентября сообщило о повреждении критической инфраструктуры в селе Хмелевка на территории Сумской области. При этом не уточнялось, какие именно объекты получили повреждения.