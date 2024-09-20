Одесса, Украина, 20 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В городе Одессе прогремели взрывы. Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в данный момент в Днепропетровской, Черкасской, Харьковской Николаевской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока что никак не комментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября в Николаевской области прогремело несколько взрывов. На тот момент в регионе, а также в Днепропетровской и Сумской областях объявляли воздушную тревогу.

Оперативное командование украинской армии «Север» 20 сентября сообщило о повреждении критической инфраструктуры в селе Хмелевка Сумской области. При этом не уточнялось, какие именно объекты были повреждены.