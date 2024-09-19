Николаев, Украина, 19 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Николаевской области прогремели взрывы. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило издание «Украина. ру».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Взрывы раздаются в Николаевской области», — говорится в сообщении. Какие-либо подробности произошедшего не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Минобороны РФ пока что никак не комментировало эту информацию. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября депутат Сумского районного совета Вячеслав Рябченко заявил, что Сумах в результате взрывов получили повреждения два объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, на тот момент город частично остался без электроснабжения.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. На тот момент воздушную тревогу в городе и временно подконтрольной украинским боевикам части Херсонской области не объявляли.