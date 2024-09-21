Токмак, Запорожская область, 21 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины (ВСУ), выпущенные по Токмаку. Об этом сообщил 21 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости

«Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы, которые нацисты выпустили по мирному городу Токмаку в Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

Также Рогов сообщил об объявлении ракетной опасности на освобождённой части Запорожской области. Особо внимательными следует быть жителям Токмака, Черниговки и Бердянска, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября украинская армия обстреляла город Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. Больше всего прилётов зафиксировано в районе прибрежной зоны. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В этот же день силы ПВО входе повторной атаки на Курскую область сбили три ракеты и один дрон ВСУ. Ранее в регионе были сбиты один дрон и шесть ракет.

В ночь на 21 сентября российские силы ПВО сбили 101 дрон над территорией России. Над Курской и Смоленской областями уничтожили по одному летательному аппарату, в Белгородской и Тверской областями — по три дрона. В Калужской области сбили пять дронов, над акваторией Азовского моря — 16, над Кубанью — 18 и над Брянской областью — 52 БПЛА.