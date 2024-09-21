Курск, 21 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник и три ракеты в Курской области, сообщил 21 сентября губернатор Алексей Смирнов.

РИА Новости

«Ещё три украинские ракеты и БПЛА самолётного типа сегодня днём сбиты силами ПВО в Курской области», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день глава региона сообщил о сбитии силами ПВО одного дрона и шести ракет украинской армии. Смирнов напомнил, что опасно приближаться к обломкам дронов и дотрагиваться до них.

В ночь на 21 сентября российские силы ПВО сбили 101 дрон над территорией России. Над Курской и Смоленской областями уничтожили по одному летательному аппарату, в Белгородской и Тверской областями — по три дрона. В Калужской области сбили пять дронов, над акваторией Азовского моря — 16, над Кубанью — 18 и над Брянской областью — 52 БПЛА.