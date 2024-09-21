Москва, 21 сентября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Обучение IT-специальностям нередко более эффективно для детей, чем для взрослых, так как молодое поколение знакомится с основами информационных технологий с раннего возраста. Директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании MAXIMUM Education Елена Провозен рассказала ИА Регнум, какие направления в этой сфере подходят школьникам.

Global Look Press

Одним из направлений она назвала frontend-разработку — создание интерактивных веб-страниц с помощью языков программирования. Обучение этим навыкам поможет школьнику выработать критическое мышление и навыки работы в команде.

«При этом создание несложных сайтов можно монетизировать, так что школьник имеет шансы начать зарабатывать в процессе обучения», — заявила Провозен.

Другим перспективным направлением она назвала gamedev-разработку или game-дизайн. Специальность является актуальной, а также помогает детям развивать творческие способности, пространственное мышление, логику и умение работать с различными инструментами и технологиями.

Обучение gamedev-разработке можно начать с создания несложных игр. Ребёнка в этой сфере научат языкам программирования C++, C#, Unity, Unreal Engine, а также основам 3D-моделирования, геймдизайна и анимации. В этой области нужно уметь и работать с аудио.

«Подходящее для подростков направление — UX/UI-дизайн. Оно подразумевает, что подросток будет делать сайты или приложения более удобными и визуально приятными», — добавила Провозен.

Эксперт рассказала, что в этой области детей учат делать информацию более доступной, обучают дизайнерским навыкам, развивают аналитические способности. Тут лучше обучаться старшеклассникам, знакомым с написанием программ для сайтов и мобильных приложений.

Разработка мобильных приложений может стать очень полезным для школьников, отметила Провозен. На этом направлении детей учат основам программирования и принципам работы с различными платформами. Это подойдёт для учеников средней и старшей школы.

«Одна из самых сложных, но интересных и, что самое главное, прикладных сфер — это Data Science. Благодаря обучению в этой сфере подростки смогут научиться принимать важные решения, которые будут полезны в бизнесе или науке», — отметила эксперт.

Сотрудники Data Science играют ключевую роль в разработке новых продуктов и решений. Это направление стимулирует у детей интерес к науке и развивает их творческий потенциал. Оно будет наиболее интересным для подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Ещё одним интересным для детей направлением эксперт назвала low-code разработку, когда сайт и мобильное приложение создают на платформе, не требующей глубоких знаний в программировании.

Провозен уточнила, что научиться этим навыкам можно в онлайн-школах или с помощью бесплатных федеральных программ, разработанных специально для детей. Многие сферы работы в IT позволяют работать школьникам на фрилансе или проходить стажировки в крупных компаниях, пополняя портфолио.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 2 сентября отметил важность развития IT-сферы. Он заявил, что от этого направления зависит будущее страны, подчеркнул, что Россия неплохо показывает себя в этой отрасли.