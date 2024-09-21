Симферополь, 21 сентября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Точку в российском статусе полуострова Крым поставили в 2014 году, а все остальные заявления представителей киевского режима являются инсинуациями и бредом. Об этом 21 сентября заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Смирнов подчеркнул, что Крым является законной и неотъемлемой частью России, и его будущее могут определять только жители полуострова.

«Украинский колониальный период Крыма — это уже история, к которой возврата нет, Крым — это Россия. Вопрос Крыма закрыт навсегда», — добавил он.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на майдане в Киеве на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведённого на полуострове референдума, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших на нём высказалось за воссоединение региона с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в Крыму через 20 лет стоит провести новый референдум. В связи с этим польский министр предложил передать регион под мандат ООН с миссией по подготовке такого референдума. На следующий день Сикорский отказался от своих слов под предлогом того, что он якобы высказал такое мнение в ходе гипотетической дискуссии среди экспертов на основе off the record, то есть без цитирования.

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак 19 сентября раскритиковал слова Сикорского. По его утверждению, полуостров якобы должна контролировать украинская сторона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 сентября назвал абсурдными слова главы МИД Польши о передаче Крыма под мандат ООН. ОН уточнил, что территория России и её регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-либо.