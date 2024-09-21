Гладков назвал постоянные обстрелы частью жизни белгородцев
Москва, 21 сентября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Для тех, кто находится в Белгородской области, постоянные обстрелы региона со стороны Украины стали частью обыденной жизни. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Часто жители области во всех районах говорят, что мне досталась такая неспокойная область. Я говорю: «А вам?». Отвечают: «Ну мы-то здесь живём, то есть это же наши дома». Я говорю: «Это моя работа, поэтому чем я отличаюсь от вас? Ничем», — объяснил глава региона.
По словам Гладкова, работа, которая тесно связана с непростой ситуацией в регионе, для него уже стала равна жизни, так как она занимает большую часть времени, и выполнять её без эмоций невозможно. Губернатор подчеркнул, что они с супругой, как и все другие жители, также не могут предугадать, что может случиться через секунду, куда прилетит снаряд или беспилотник. Необходимо лишь всегда быть готовыми к событиям различной степени опасности.
«Когда первый раз мы услышали взрывы 24 февраля 2022 года, когда мы увидели первые разрушенные дома, когда первая ракета разорвалась в центре Белгорода в июле 2022 года, когда погиб первый ребёнок. Я могу назвать даты всех подобных трагедий», — сказал Гладков.
Он напомнил, что постепенно массовые разрушения стали происходить в Шебекинском, Грайворонской и других районах. Каждый раз это было сложным эмоциональным испытанием и для жителей, и для властей, и лично для губернатора. При этом, переживая трагедии, все делали очередной шаг вперёд. Каждый, по словам Гладкова, для себя принимал решение о действиях, которые помогут справиться со случившимся.
При этом сам глава региона всегда старался определить, что важно сделать руководителю для качественного исполнения обязанностей в рамках текущей обстановки, точные решения для которой не прописаны ни в одной инструкции.
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