Москва, 21 сентября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Для тех, кто находится в Белгородской области, постоянные обстрелы региона со стороны Украины стали частью обыденной жизни. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ИА Регнум Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Часто жители области во всех районах говорят, что мне досталась такая неспокойная область. Я говорю: «А вам?». Отвечают: «Ну мы-то здесь живём, то есть это же наши дома». Я говорю: «Это моя работа, поэтому чем я отличаюсь от вас? Ничем», — объяснил глава региона.

По словам Гладкова, работа, которая тесно связана с непростой ситуацией в регионе, для него уже стала равна жизни, так как она занимает большую часть времени, и выполнять её без эмоций невозможно. Губернатор подчеркнул, что они с супругой, как и все другие жители, также не могут предугадать, что может случиться через секунду, куда прилетит снаряд или беспилотник. Необходимо лишь всегда быть готовыми к событиям различной степени опасности.

«Когда первый раз мы услышали взрывы 24 февраля 2022 года, когда мы увидели первые разрушенные дома, когда первая ракета разорвалась в центре Белгорода в июле 2022 года, когда погиб первый ребёнок. Я могу назвать даты всех подобных трагедий», — сказал Гладков.

Он напомнил, что постепенно массовые разрушения стали происходить в Шебекинском, Грайворонской и других районах. Каждый раз это было сложным эмоциональным испытанием и для жителей, и для властей, и лично для губернатора. При этом, переживая трагедии, все делали очередной шаг вперёд. Каждый, по словам Гладкова, для себя принимал решение о действиях, которые помогут справиться со случившимся.

При этом сам глава региона всегда старался определить, что важно сделать руководителю для качественного исполнения обязанностей в рамках текущей обстановки, точные решения для которой не прописаны ни в одной инструкции.

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