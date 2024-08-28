Донецк, 28 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули несколько позиций на восточной окраине Селидова вблизи Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщили в силовых структурах региона.

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«Средства объективного контроля показывают, что противник ушёл с нескольких позиций на восточной окраине Селидова», — сказал собеседник ТАСС.

В силовых структурах предположили, что такое развитие событий связано с регулярными ударами российской артиллерии по «измотанной украинской группировке».

Как передавало ИА Регнум, военные российского подразделения «Центр» 27 августа освободили населённый пункт Орловка в ДНР. Российские бойцы нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка в ДНР.

Также Вооружённые силы России продвинулись в районе Карловского водохранилища и на угледарском направлении.

Ранее Минобороны сообщало, что с 17 по 23 августа российские войска освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью-Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.

20 августа в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.