Москва, 12 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В Россия видят попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Закавказья. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

РИА Новости/Антон Денисов

«То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров уточнил, что эти организации создаются не для продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией.

«Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Европейского союза, стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов», — добавил глава МИД России, подчеркнув, что у России имеется «глубокое убеждение, что армянский народ в своём подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно исторически братских связей с РФ».

Лавров обратил внимание на то, что несколько дней назад на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не меняет свои ориентиры.

«Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва считает абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту так называемого Международного уголовного суда и не видит здесь никакого поля для диалога.

МУС занимает в отношении России абсолютно политизированную враждебную позицию. Ранее он издал ордера на арест представителей высшего российского руководства. В Москве рассчитывали, что Армения воздержится от присоединения к Римскому статуту, отметил дипломат.

Ранее председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Ереван присоединиться к этому военному блоку.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что призывы к Еревану вступить в НАТО не помешают российско-армянскому сотрудничеству в военной и политической сферах. Он напомнил, что Армения является союзником РФ, и выразил надежду, что такое положение сохранится.

В свою очередь другой замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил, что НАТО пытается вовлечь в сферу своих интересов не только Украину, но и остальные страны, которые граничат с РФ. Вместе с тем заместитель министра считает, что армянский народ не испытывает доверия к Североатлантическому альянсу.