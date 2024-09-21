Москва, 21 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Устенко попал в плен к российской армии, перепутав боевые машины пехоты (БМП). Об этом он рассказал в видео, опубликованном в субботу, 21 сентября, Министерством обороны России.

Кадр из видео Николай Устенко

«Нам в этот день то есть вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал Устенко.

Он также утверждает, что командование убеждало его, что подразделение прикрывают войска, которые находятся поблизости. Однако затем Устенко понял, что бригада сражалась полностью в одиночку.

Как передавало ИА Регнум, пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук рассказал 20 сентября, что его подразделение спаслось благодаря тому, что сдалось в плен. Командование бросило его отделение, отказав в эвакуации.

14 сентября бойцы подразделения ВСУ сдались в плен российским военным после того, как украинское командование запретило им отступать. Украинцы решили сохранить свою жизнь и сложили оружие.

20 сентября взятый в плен повар ВСУ рассказал, что командование украинских формирований приказывало готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. По его словам, особой популярностью у высших офицеров пользовались медальоны и рибай.