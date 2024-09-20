Москва, 20 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Командование украинских формирований приказывало готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. Об этом рассказал пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Полторацкий, служивший поваром, видеозапись его слов 20 сентября опубликовало Минобороны РФ.

Николай Гынгазов/ТАСС

По словам пленного, он является по специальности поваром-коком и до прихода в ряды украинских боевиков работал в киевских ресторанах.

«Начальство об этом знало, и сказало и китель мне купить, и фартук, и всё. Такие, конечно, запросы — стейк рибай, медальоны, разные тарталеточки с икрой, всё такое. <…> Это наше начальство, блин, в тылу и таким занимается», — сказал он.

Полторацкий добавил, что пошёл в украинскую армию добровольцем в начале конфликта на Украине и в начале его не хотели брать, а узнав о его специальности — направили в тыл.

«А потом, буквально три месяца назад — в конце весны, — меня перевели в 80-ю [отдельную десантно-штурмовую] бригаду», — уточнил украинский пленный, добавив, что всех остальных бойцов в бригаде, с которыми он успел познакомиться, поймали ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине).

Он отметил, что в украинской армии повсеместно наблюдалось расхищение имущества, при котором дизельное топливо крали тоннами, а продукты питания вывозили мешками каждую неделю.

Как отметил Полторацкий, он наткнулся на российских военных случайно, когда был подбит БТР его подразделения.

«Разговорились, ребята начали меня успокаивать, и потом отвезли в другой какой-то населенный пункт, где уже меня военным передали. Я думаю, скорее всего, если бы я на своих наткнулся, они бы меня убили», — заключил пленный.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что глава украинского минобороны Рустем Умеров и главнокомандующий украинскими формированиями Александр Сырский занимаются преступной деятельностью на занимаемых ими постах. Она также назвала отправку Умерова и Сырского в отставку условием для существования государства.

Во вторник, 17 сентября, Безуглая написала, что главком ВСУ проводит чистку «неугодных» ему генералов в рядах украинских войск. По её словам, Сырский также снял с руководящих постов нескольких «не своих» генералов и окружил себя собственными ставленниками.