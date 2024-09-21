Тверь, 21 сентября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Российские военные сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на юго-западе Тверской области, сообщили 21 сентября власти региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«На юго-западе Тверской области силами Министерства обороны РФ сбиты БПЛА», — проинформировал губернатор Игорь Руденя.

Информация приводится в Telegram-канале, в котором публикуются решения региональных властей. В сообщении также уточняется, что на месте падения фрагментов дронов находятся специалисты экстренных служб.

Они работают совместно с представителями местной администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 20 на 21 сентября в Брянской области Вооружённые силы России отражали массированную атаку БПЛА. Согласно информации губернатора Александра Богомаза, силам противовоздушной обороны РФ в регионе удалось сбить несколько десятков дронов.