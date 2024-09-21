Вашингтон, 21 сентября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена опасается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведёт к полномасштабной войне между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом 20 сентября сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Растущее беспокойство в администрации Байдена усилилось после того, как на этой неделе Израиль взорвал пейджеры и рации «Хезболлы», а также нанёс авиаудар по Бейруту, в результате чего был убит высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль», — говорится в материале.

По информации источника, Вашингтон считает, что напряжённость между Израилем и «Хезболлой» достигла наивысшей точки, при которой деэскалация потребует огромных усилий. В то же время Politico указывает, что американские чиновники в частном порядке озвучивают мнения, противоречащие заявлениям Белого дома о возможности дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке.

Один из неназванных чиновников допустил, что обмен ударами между Израилем и «Хезболлой» только усилится, а боевые действия будут включать целенаправленные удары по командованию шиитской группировки и объектам инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута. Ливанское новостное агентство NNA сообщило, что от удара по Бейруту погибли пятеро детей. По информации портала Axios, при авиаударе Израиля по Бейруту погибли около 20 командиров одного из спецподразделений «Хезболлы». Советник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что для Тель-Авива после объявления главы минобороны Йоава Галанта о начале новой фазы конфликта больше нет красных линий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне беспрецедентных террористических кибератак и ударов израильской авиации в Ливане подчеркнула, что российская сторона обеспокоена ситуацией, и призвала стороны конфликта к максимальной сдержанности во избежание эскалации на Ближнем Востоке.