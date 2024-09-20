Тель-Авив, Израиль, 21 сентября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Для Израиля больше нет никаких красных линий в контексте конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболла», заявил 20 сентября советник в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

«После включения пункта о безопасном возвращении жителей севера в свои дома в цели войны… Больше нет прошлых красных линий», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Гендельмана, Тель-Авив перешёл на новую фазу конфликта, и отныне каждый представитель «Хезболлы» является легитимной целью для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере страны. 19 сентября начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.

20 сентября израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Ливанское новостное агентство NNA сообщило, что от удара по Бейруту погибли пятеро детей. По информации портала Axios, при авиаударе Израиля по Бейруту погибли около 20 командиров одного из спецподразделений «Хезболлы».