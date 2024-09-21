Сан-Франциско, США, 21 сентября, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Санкционные меры в отношении американского миллиардера и бизнесмена, владельца Tesla и SpaceX Илона Маска просит ввести суд Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом 20 сентября сообщило агентство Reuters.

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Ходатайство связано с неявкой Маска на слушания для дачи показаний по решению суда в связи с расследованием регулятором его поглощения Twitter (соцсеть Х). Комиссия полагает, что Маск нарушил судебный приказ, который указывал, что для переноса даты слушаний нужно письменное согласие SEC.

Слушания были назначены на 10 сентября, но адвокаты Маска предупредили о его неявке за несколько часов до заседания. В этот день Маск отправился на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском миссии SpaceX Polaris Dawn. Комиссия настаивает, что о запуске было известно за несколько дней до слушаний, поэтому у Маска была возможность предупредить о неявке заблаговременно.

Комиссия требует, чтобы суд наложил на Маска «значимые обязательства», которые бы привели к его явке в новую согласованную дату в октябре.

«Суд должен чётко дать понять, что игра Маска и тактика затягивания должны прекратиться», — пояснил юрист SEC Робин Эндрюс.

Адвокат Маска назвал санкции «радикальными» и ненужными, заявив, что отсутствие бизнесмена на запуске могло поставить под угрозу жизни астронавтов. Адвокат указал, что его клиент не отказывался давать показания, а лишь попросил о переносе даты явки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американского миллиардера и бизнесмена Маска суд в Сан-Франциско обязал дать показания в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с приобретением Twitter в 2022 году. У регулятора возникли подозрения в вероятном нарушении бизнесменом федеральных законов США при покупке акций Twitter на $44 млрд. Утверждалось, что от Маска потребовали дать показания по данному вопросу, однако в конечном итоге миллиардер отклонил данное требование.

Маск приобрёл компанию Twitter, владеющую одноимённой соцсетью, осенью 2022 года. Бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций стоимостью $44 млрд. Как указал Маск перед покупкой, он намерен приобрести компанию Twitter, чтобы «помочь человечеству», и постарается сделать Twitter привлекательной платформой для любого пользователя.

После покупки бизнесмен уволил некоторых членов руководства компании, среди которых оказались гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал. Также Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. После этого социальная сеть была переименована в Х и у неё поменялся логотип.