Сан-Франциско, США, 12 февраля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска суд в Сан-Франциско обязал дать показания в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с приобретением Twitter в 2022 году. Об этом 11 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на постановление мирового судьи Лорел Билер.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Регулятору и миллиардеру выделили неделю на согласование даты и места дачи показаний. Своим постановлением судья закрепила своё предварительное решение в пользу комиссии, вынесенное в декабре 2023 года.

SEC сообщила о расследовании в отношении Маска в октябре 2023 года. У регулятора возникли подозрения в вероятном нарушении бизнесменом федеральных законов США при покупке акций Twitter на $44 млрд. Утверждалось, что от Маска потребовали дать показания по данному вопросу, однако в конечном итоге миллиардер отклонил данное требование.

По данным SEC, Маск обосновал отказ тем, что комиссия якобы пыталась «преследовать его», и сослался на дефицит времени у его адвоката на изучение потенциально важных материалов дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер Илон Маск приобрёл компанию Twitter, владеющую одноименной соцсетью, осенью 2022 года. Бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций стоимостью $44 млрд. Как указал Маск перед покупкой, он намерен приобрести компанию Twitter, чтобы «помочь человечеству», и постарается сделать Twitter привлекательной платформой для любого пользователя.

После покупки бизнесмен уволил некоторых членов руководства, среди которых оказались гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал. Также Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. После этого социальная сеть была переименована в Х и у неё поменялся логотип.