Будапешт, 21 сентября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Вся Европа продолжает торговать с Россией, но Венгрия, в отличие от других стран, делает это в открытую. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Я хотел бы подчеркнуть: вся Европа продолжает торговлю с Россией, многие это скрывают, но нам нет необходимости это делать», — отметил Сийярто по итогам заседания росийско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам в Будапеште.

По его словам, антироссийские санкции не работают, а ряд европейских компаний находит обходные пути для сохранения экономических связей с Россией.

Также Петер Сийярто заявил, что Венгрия благодаря поставкам российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» перестала зависеть от транзита топлива через территорию Украины. Он уточнил, что с начала текущего года Венгрия приобрела у РФ около 5,3 млрд куб. м газа.

Как передавало ИА Регнум, по итогам заседания сопредседатель комиссии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что РФ и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле. По его словам, стороны настроены на дальнейшее развитие сотрудничества, несмотря на санкционное давление извне.

По данным Федеральной таможенной службы и национальной статистики стран ЕС, в 2023 году Венгрия вошла в число основных торговых партнёров России в Европе. Объём российского товарооборота с этой страной превысил 5 млрд долларов.