Будапешт, 20 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В первом полугодии 2024 года Россия и Венгрия вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле. Об этом 20 сентября после заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Будапеште заявил сопредседатель комиссии, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

ИА Регнум Михаил Мурашко

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран развивается поступательно, несмотря на внешнее давление и санкции. По его словам, это пример для многих стран Европы.

«В первом полугодии текущего года мы вернулись к положительной динамике двусторонней торговли после некоторого замедления в 2023 году. Твердо настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Венгрией», ― подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 июля в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле выразил сожаление из-за большого спада в торговле между двумя странами. Он уточнил, что в 2023 году товарооборот между странами упал на 35%.

По словам Путина, России и Венгрии есть над чем работать, вместе они реализуют солидные проекты.

По данным Федеральной таможенной службы и национальной статистики стран ЕС, в 2023 году Венгрия вошла в число основных торговых партнёров России в Европе. Объём российского товарооборота с этой страной превысил 5 млрд долларов.