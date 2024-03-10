Москва, 10 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В прошлом году товарооборот России с Европой составил 163,4 млрд долларов. Главным российским партнёром осталась Белоруссия. На неё пришлось порядка 55 млрд долларов, из которых около 23,5 млрд долларов составил российский экспорт и 31,4 млрд долларов — импорт.

За Белоруссией следуют страны Европейского союза. Из них главными партнёрами России в 2023 году оказались Германия (12,2 млрд долларов), Нидерланды (9,9 млрд долларов) и Италия (9,4 млрд долларов). Объём российского товарооборота более 5 млрд долларов из стран ЕС был также с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией.

При этом поддержавшие антироссийские санкции Болгария и Хорватия в 2023 году увеличили поставки своих товаров в Россия. Болгария нарастила импорт на 2% — до 500 миллионов долларов, а Хорватия — на 22%, до 220 миллионов долларов.

Среди остальных стран Европы крупнейшими партнёрами России стали Швейцария (6,9 млрд долларов), Сербия (2,9 млрд долларов) и Британия (1,1 млрд долларов). Российский товарооборот Молдавией и Норвегией составил по 500 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, польские компании наладили торговлю с Россией через третьи страны — прежде всего, Турцию, Армению и Киргизию. К таким выводам пришла консалтинговая компания Ernst & Young, опросившая порядка двухсот компаний, из которых 47% подтвердили, что импортировали или экспортировали товары из России и Белоруссии в 2023 году.

При этом Россия продолжила наращивать торговлю с дружественными странами. Так, в 2023 году вырос взаимный товарооборот между Россией и Китаем, установив рекорд — $227,7 млрд. Об этом 8 февраля сообщил помощник президента Владимира ПутинаЮрий Ушаков.

Глава государства в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что Россия продолжит создавать безопасные логистические коридоры с партнёрами из дружественных стран.

12 декабря прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%.