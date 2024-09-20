Москва, 20 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки распространяют небылицы о поставках ракет из Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики в Россию, стремясь всеми способами опорочить неугодного конкурента, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Omid Vahabzadeh/AP/ТАСС

«Если США выдумывают по 10 небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в отношениях со всеми странами Россия не нарушает норм международного права, включая нормы в военно-технической сфере.

«И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в январе координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США располагают данными о якобы использовании Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине. Представитель Белого дома пообещал, что американские власти наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Северной Кореей и Ираном.

Совет Евросоюза 31 мая ввёл новые санкции против граждан и компаний КНДР и Ирана. Страны обвинили в поставке вооружения России, которое страна якобы применяет на Украине.