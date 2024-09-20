Москва, 20 сентября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Идентификация через «Госуслуги» для владельцев сайтов важна, поскольку государство уделяет особое внимание борьбе с мошенничеством в интернете. Об этом 20 сентября заявил блогер, эксперт по борьбе с экстремизмом Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Алексей Трифонов.

fran innocenti

«Борьба с мошенничеством в интернете важна. Наше государство уделяет особое внимание реализации мер по защите россиян в Сети. При этом граждане сами могут уберечь себя от мошенников, если откажутся от VPN-сервисов, которые небезопасны, и западных онлайн-площадок. На последних особенно активно орудуют злоумышленники. И модерация западных платформ на них не обращает внимания. Также она не реагирует на противоправный контент. Например, YouTube отказывается удалять подобный контент, хотя того требует Роскомнадзор», — сказал Трифонов.

Он отметил, что стоит перейти на отечественные онлайн-платформы, которые серьёзно подходят к безопасности пользователей, в том числе к модерации контента.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин обратил внимание на то, что уже 95% пользователей прошли идентификацию через «Госуслуги».

«При этом не стоит забывать, что большое количество злоумышленников совершают преступные деяния на западных онлайн-платформах. Поэтому россиянин не защищён в случае столкновения с мошенниками на иностранных площадках, так как они не работают в правовом поле России и регулярно игнорируют требования российского законодательства», — указал депутат.

Он подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы строго соблюдают требования законодательства, на них пользователь в случае опасности сможет защитить свои права.

Немкин добавил, что российские интернет-площадки намного серьёзнее подходят к безопасности российских пользователей.

В связи с обновлением закона «Об информации», владельцы сайтов обязаны проходить идентификацию через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другой доверенный способ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Общественной палате России обсудили опасность «серых» SIM-карт, меры борьбы с их распространением и важность деанонимизации в Сети. Согласно статистике, за последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось в России на треть. В 2023 году зафиксировали 677 тысяч таких преступлений, совокупный ущерб составил 156,5 млрд рублей.