Москва, 3 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Опасность «серых» SIM-карт, меры борьбы с их распространением и важность деанонимизации в Сети обсудили участники круглого стола «Здравствуйте, вас беспокоит преступник», который прошёл в Общественной палате (ОП) России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проблема идентификации звонящего встала сегодня особенно остро. Людям часто звонят мошенники и провоцируют на какие-то операции или договорённости без возможности обратной связи, заявил на открытии встречи председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

«И потом выясняется, когда пытаются дозвониться по этому номеру, что это какой-то «левый» номер и никакой это не представитель, например, ФСБ или банка», — сказал Сабитов.

Он напомнил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, нацеленный на сокращение возможностей для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Предполагается, что на Госуслугах появится раздел с телефонными номерами, оформленными на пользователя. При необходимости граждане через личный кабинет смогут прекращать обслуживание подозрительных номеров.

Особые требования предложено ввести для иностранцев. Они смогут приобрести SIM-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе. Номер жёстко привяжут к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы SIM-карту нельзя было переставить в другое устройство. Кроме того, иностранцам разрешат владеть не более чем десятью номерами, добавил Сабитов.

Согласно статистике, за последние четыре года количество IT-преступлений увеличилось в России на треть. В 2023 году зафиксировали 677 тысяч таких преступлений, совокупный ущерб составил 156,5 млрд рублей.

«Это только то, что официально. Если брать январь–апрель текущего года, то мы видим прирост примерно 17,5%», — сообщил начальник отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершённым в сфере компьютерной информации, Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД Сергей Клиндухов.

Он предположил, что к концу года доля преступлений в сфере IT может превысить 40% от общей массы зарегистрированных преступлений.

Основатель и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков рассказал, что «серые» SIM-карты чаще всего используют мошенники, террористы и украинские спецслужбы в преступных целях. Например, с помощью таких номеров могут координироваться действия диверсантов. На некоторых физлиц может быть оформлено 100-200 тыс. номеров, уточнил эксперт.

Шлыков добавил, что «серые» SIM-карты также связаны с такими угрозами, как ложные звонки о происшествиях, буллинг, распространение психоактивных веществ и запрещённого контента, а также так называемый дропинг — применение схем по отмыванию денег.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил законодательно закрепить механизм принудительной блокировки звонков с подозрительных номеров. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин добавил, что после начала СВО проблема «серых» SIM-карт вышла на принципиально иной уровень. Например, с их помощью злоумышленники могут быстро организовать всевозможные атаки. Немкин также выступил за введение ответственности для площадок за размещение того или иного контента в условиях, когда против России ведётся информационная война.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился международным опытом пресечения спам-звонков. Он рассказал, что в Европе выявляют номера, с которых идут массовые обзвоны, а затем блокируют или замораживают их.

Председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин призвал коллег придерживаться комплексного подхода при выборе мер пресечения. Он заявил, что нужно в комплексе разрабатывать закон об ответственности тех лиц, которые допускают правонарушения в отношении законопослушных граждан, особенно в отношении пенсионеров.

Председатель ОНК города Москвы Георгий Волков подчеркнул важность цифровой грамотности и просвещения людей с учётом появления новых технологий. Он также предложил ввести отдельную ответственность за подделку голоса.

Директор РАЭК Сергей Гребенников добавил, что следует на законодательном уровне обязать все организации, в том числе банки, обращаться к гражданам только с официальных номеров телефонов. Заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов указал на то, что банки не чувствуют ответственности перед физическими лицами, которые, в отличие от юрлиц, гораздо чаще становятся жертвами мошенников.

«Наверное, стоит подумать об усилении ответственности банков, чтобы у них была какая-то солидарная ответственность в случае похищения денежных средств, и тогда они очень быстро придумают способы защищать деньги клиента», — предложил Холодов.

Кроме того, участники круглого стола предложили повышать цифровую грамотность граждан не на абстрактных, а на простейших примерах. В частности, объяснять, что купленная без указания паспортных данных SIM-карта, скорее всего, уже принадлежит кому-то другому.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что россиянам каждый день поступает 20 млн звонков от телефонных мошенников, а объёмы украденных средств за прошлый год выросли до 250 млрд рублей. По его мнению, следует запретить продажу любых SIM-карт по зарубежным ID-картам.